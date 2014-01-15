S&P повысило прогноз по рейтингам агрохолдинга «Украинские аграрные инвестиции»

Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогноз по кредитным рейтингам по обязательствам в иностранной и национальной валюте крупного производителя сельхозпродукции «Украинские аграрные инвестиции» (УАИ) до «стабильного» с «негативного», говорится на официальном веб-сайте агентства.

Рейтинг холдинга оставлен на уровне «В-».

Аналитики S&P отметили, что оценивают профиль финансовых рисков УАИ как «значительный». При этом агентство прогнозирует, что соотношение «долг/EBITDA» холдинга в ближайшие два года составит 2,4-2,6 и оценивается S&P как относительно невысокий уровень задолженности. Однако в агентстве считают, что обеспеченность процентных выплат показателем EBITDA остается консервативной и оказывает сдерживающее влияние на «значительный» профиль финансового риска, что отражает высокую стоимость привлекаемого фондирования.

Кроме того, аналитики отмечают, что в 2013 году УАИ продемонстрирует положительную величину генерируемого денежного потока и немного улучшит финансовые показатели.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября S&P вслед за снижением рейтингов Украины понизило долгосрочные кредитные рейтинги агрохолдинга УАИ до «В-» с «В». Прогноз изменения рейтингов компании был определен как «негативный».

26 декабря S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «В-», повысив одновременно прогноз до «стабильного» с «негативного».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Украинские аграрные инвестиции» занимается обработкой земли и производством сельскохозяйственной продукции, располагает одним из крупнейших земельных банков в Украине – 260 тыс. га. В структуру холдинга входит 70 аграрных хозяйств в четырех регионах Украины.

В 2012 году УАИ увеличила чистую прибыль на 3,2% по сравнению с 2011 годом - до 52,1 млн долларов. Выручка компании в прошлом году составила 172 млн долларов, что на 13,7% больше показателя 2011 года. Показатель EBITDA вырос до 71 млн долларов против 65,3 млн долларов в 2011 году. Маржа EBITDA сократилась до 29% с 33% в 2011 году.