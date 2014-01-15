Рост сельского хозяйства по итогам года составил почти 14%

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом по предварительным данным на 13,7%, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, рост производства в прошлом году на сельхозпредприятиях составил 20,7%, в домохозяйствах – 6,4%.

В частности, в декабре 2013 года валовое производство сельхозпродукции выросло на 45,4% по сравнению с декабрем 2012 года и на 20,8% по сравнению с ноябрем прошлого года.

По данным Госстата, объем продукции растениеводства в 2013 году вырос на 18,1% по сравнению с 2012 годом, в том числе в сельхозпредприятиях - на 25,2%, а в хозяйствах населения – на 9,3%.

Валовое производство продукции животноводства, по оценкам Госстата, в 2013 году выросло на 4,8%. В частности, рост производства животноводческой продукции в аграрных предприятиях составил 8,8%, а в домохозяйствах – 1,8%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2012 году сократились на 4,5% по сравнению с 2011 годом. Спад производства на сельхозпредприятиях в прошлом году составил 6,5%, в домохозяйствах - 2,4%.