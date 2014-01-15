Урожай зерновых в Украине вырос на 36,3%

Украинские аграрии в 2013 году собрали 62,9 млн тонн зерновых, что на 36,3% больше, чем в 2012 году, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, урожай пшеницы в 2013 году вырос на 41,3% - до 22,3 млн тонн, кукурузы – на 47,4% - до почти 31 млн тонн, ячменя - на 9% - до 7,6 млн тонн. Урожай ржи в стране в прошлом году составил 0,6 млн тонн, что на 5,8% меньше, чем годом ранее, овса – 0,5 млн тонн (на 25,8% меньше), проса – 0,1 млн тонн (на 35,2% меньше), гречихи – 0,17 млн тонн (на 25% меньше), а риса – 0,15 млн тонн (на 9,2% меньше).

Валовой сбор подсолнечника, по данным Госстата, в 2013 году вырос на 31,6% по сравнению с 2012 годом – до 11 млн тонн, рапса – на 95,4% - до 2,4 млн тонн, сои – на 14,6%, до 2,8 млн тонн.

Урожай сахарной свеклы, по оценкам Госстата, в прошлом году в стране сократился на 46,2% - до 10,7 млн тонн.

Кроме того, в 2013 году Украина собрала 22,3 млн тонн картофеля, что на 4,3% меньше, чем годом ранее. Урожай овощей в стране сократился на 1,4% - до почти 9,9 млн тонн, а плодов и ягод – вырос на 14,3% - до 2,3 млн тонн. Валовой сбор винограда в стране в 2013 году вырос на 26,2% по сравнению с 2012 годом - до 0,6 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в Украине в 2012 году составил 46,2 млн тонн против рекордных 56,7 млн тонн в 2011 году.