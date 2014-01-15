Депутаты предлагают отдать экспорт зерна сельхозпроизводителям

Народные депутаты Олег Кулинич (фракция Партии регионов), Михаил Апостол (ВО «Батькивщина») и Игорь Сабий (ВО «Свобода») предлагают Верховной Раде ограничить круг лиц, имеющих право экспортировать зерновые из Украины, только сельхозпроизводителями и государственным агентом, который обеспечивает экспорт и импорт зерна и продуктов его переработки.

Согласно внесенному ими законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно поддержки отечественного сельскохозяйственного производителя)» №3882, зарегистрирован 14 января, право поставлять зерно на внешние рынки предлагается оставить компаниям, которые занимаются производством зерна, и лицам, которые аффилированы с ними или же связаны отношениями контроля.

В пояснительной записке к законопроекту, депутаты отмечают, что на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители вынуждены работать со множеством посредников, которые закупают у них зерно, но сами его не производят. В результате, производители становятся все менее заинтересованы в экспорте зерна и несут финансовые убытки.

«Именно сельскохозяйственные товаропроизводители испытывают существенные финансовые потери за счет вынужденного снижения экспортных мощностей и последующего падения рентабельности производства», - сказано в записке.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2013/2014 маркетинговом году (июль 2013 – июнь 2014 года) может экспортировать рекордные для страны 33 млн тонн зерновых.

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