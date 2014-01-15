Дотации на развитие молочного животноводства за год составили 468 млн грн

В 2013 году сельхозпроизводители получили 468 млн грн бюджетных дотаций на развитие молочного животноводства, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политик и продовольствия.

«Путем выплаты бюджетных дотаций постепенно удается вернуть заинтересованность крестьян заниматься скотоводством. В 2013 году крестьянам выплатили 468 миллионов гривень», - цитирует пресс-служба главу министерства Николая Присяжнюка.

В частности, по словам министра, аграрии получили 364 млн грн за сохранение и содержание молодняка крупного рогатого скота, 81 млн грн – за сданный на перерабатывающие предприятия скот и 23 млн грн – за содержание коров мясных пород.

В Минагропроде также сообщили, что в прошлом году на программы по возмещению стоимости строительства животноводческих комплексов, закупленных установок индивидуального доения и племенного поголовья скота из бюджета было выделено 301 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, поголовье КРС в стране по итогу 2013 года составило 4,7 млн голов, что на 1% больше, чем годом ранее. В частности, поголовье коров в прошлом году сократилось на 0,4% - до 2,5 тыс. голов.

Объем производства мяса в Украине в 2013 году составил 3,37 млн тонн (в живом весе), что на 8,2% больше, чем в 2012 году. Производство молока в прошлом году выросло на 1,1% - до 11,5 млн тонн.