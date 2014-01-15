Производство сахара за год сократится на 42,4% – «Укрцукор»

Производство сахара в Украине в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 – август 2014 года), по предварительным оценкам, составит 1,21 млн тонн, что на 42,4% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Об этом УНИАН сообщил глава правления ассоциации «Укрцукор» Николай Ярчук.

«По итогам сезона производство составит 1,21 млн тонн», - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день переработкой свеклы в Украине занимается один завод, который завершит переработку в конце января.

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При этом Ярчук отметил, что в этом сезоне практически все сахарные заводы, несмотря на хороший урожай свеклы и высокий уровень сахаристости, работали в убыток из-за низкой цены реализации продукции.

По словам главы ассоциации, в 2014 году производство сахара может увеличиться, так как площади под сахарной свеклой могут быть расширены до 350 тыс. га с 306 тыс. га в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, в 2012/2013 МГ производство сахара в Украине составило 2,2 млн тонн, тогда как внутренняя потребность оценивается в 1,86 млн тонн, что стало причиной существенного снижения цены сахара на внутреннем рынке.