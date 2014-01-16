Госбюджет принят без продления нулевого НДС при операциях с зерном

Из государственного бюджета на 2014 год, который был сегодня принят Верховной Радой, была исключена норма о продлении действия нулевого налога на добавленную стоимость при операциях с зерновыми и техническими культурами, ломом черных металлов, кожей и древесиной.

Как передает корреспондент УНИАН, текст соответствующей поправки к бюджету перед голосованием озвучил глава бюджетного комитета парламента Евгений Геллер.

При этом бюджетный комитет рекомендовал депутатам отдельно проголосовать за правительственный законопроект № №3863, предусматривающий отсрочку возмещения НДС при операциях с зерном до 1 января 2016.

«Предлагаю исключить из текста документа положения пункта 7 «Заключительных положений» и принять отдельно закон о внесении изменений в Налоговый кодекс под номером 3863», - сказал Геллер

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2013 года аграрные ассоциации неоднократно обращались к властям с просьбой вернуть НДС при экспортных операциях с зерном, заявляя о том, что отсрочка возврата этого налога аграриям может расцениваться как препятствование свободной торговле.

11 января т.г. Кабмин зарегистрировал законопроект №3863, предполагающий продлить действие нулевого НДС при операциях с зерновыми и техническими культурами до 1 января 2016 года.

Проект госбюджета на 2014 год предусматривал продление действия нулевого НДС при операциях с зерновыми и техническими культурами.

Нулевой НДС для операций с зерном действует с 2011 года. При этом с упразднением НДС было упразднено и возмещение этого налога зернотрейдерам.