В 2013 году хлеб в Украине подорожал на 3,2%

Средние розничные цены на хлеб в Украине в 2013 году выросли на 2,4-3,2% в зависимости от сорта, сообщила Государственная инспекция по контролю за ценами.

Подорожание хлеба в стране в прошлом году в инспекции объясняют ростом затрат хлебопеков на сырье, энергоносители и заработную плату.

При этом в Госценинспекции отметили, что производство социальных сортов хлеба на большинстве хлебопекарен в 2013 году было убыточным, поэтому снижение цен на муку, которое было зафиксировано начиная с июля прошлого года, не повлекло за собой снижения цены на «социальный» хлеб. Не сказалось удешевление муки и на цене большинства сортов хлеба массового потребления.

Таким образом, по данным инспекции, по состоянию на 31 декабря 2013 года средняя цена хлеба из пшеничной муки высшего сорта составила 5,97 грн/кг (на 2,8% дороже, чем годом ранее), из муки первого сорта – 5,09 грн/кг (2,74%), а средняя стоимость ржано-пшеничного хлеба выросла на 3,2% - до 5,1 грн/кг.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине за 11 месяцев 2013 года составило 1,38 млн тонн, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

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