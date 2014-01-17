Россия ограничила поставку свинины из Луганской области

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела ограничения на поставку живых свиней и продукции свиноводства из Луганской области Украины из-за возникновения на этой территории в январе 2014 года африканской чумы свиней (АЧС). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что ограничения коснутся ввоза свиней, их генетического материала и свиноводческой продукции, которые не прошли соответствующую термическую обработку. Эти правила также распространятся на продукты убоя диких кабанов, сырье, щетину, корма для свиней, охотничьи трофеи, не подвергнутые полной таксидермической обработке, а также оборудование для содержания, перевозки, убоя и разделки свиней, бывшее в употреблении.

Вместе с тем территориальным управлениям Россельхознадзора поручено усилить контроль за ввозом на территорию Российской Федерации из Украины животноводческой продукции в ручной клади и багаже.

Как сообщал УНИАН, 6 января в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией выявили тушку дикого кабана с диагностированным вирусом АЧС, который последний раз в Украине был зафиксирован в 2012 году в Запорожской области.

С 9 января 2014 года запрет на поставки свиней из Луганской области Украины ввела Беларусь.

В декабре прошлого года Луганская облгосадминистрация сообщила о намерениях усилить защитные меры по предотвращению заражения скота АЧС в регионе ввиду выявления случаев гибели животных от АЧС на пограничных территориях Ростовской области (Россия).

В 2012 году случаи возникновения АЧС были зафиксированы на территории Российской Федерации, а 31 июля 2012 года аналогичный случай произошел в селе Камышеватка Запорожской области.

В мае 2013 года Украина запретила ввоз свинины из Беларуси в связи с сообщениями СМИ о случаях гибели животных из-за АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.