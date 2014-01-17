Немецкие компании готовы выйти на рынок Украины в случае упрощения ведения бизнеса

Немецкие аграрные компании готовы к выходу на украинский рынок и к инвестициям в сельскохозяйственную отрасль страны при условии облегчения условия ведения бизнеса в Украине.

Как сообщает пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия Украины, об этом представители немецких компаний заявили в ходе встречи с заместителем главы украинского министерства Александром Сенем.

В Минагропроде отметили, что Германия начнет более активное сотрудничество с Украиной в сфере АПК в случае упрощения в стране условий налогообложения и механизмов получения различных разрешений и сертификатов.

По словам Сеня, в Украине уже ведется работа по дерегуляции предпринимательской деятельности. В частности, планируется упрощение ввоза средств защиты растений, а именно – таможенные службы планируют осуществлять только документальный контроль партий, а товар будет проверяться выборочно.

Справка УНИАН. В 2013 году Украина экспортировала в Германию продукции на 1,48 млрд долл., что на 3,5% меньше, чем в 2012 году. При этом импорт из Германии в Украину в прошлом году вырос на 2,2% - до 6,285 млрд долл.