Украина в 2013 году снизила на 10,1% производство подсолнечного масла

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 2013 году составило 3,3 млн тонн, что на 10,1% меньше, чем годом ранее, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, в декабре объем производства подсолнечного масла составил 396 тыс. тонн, что на 11,7% больше, чем в декабре 2012 года, и на 4,2% превышает показатель ноября прошлого года.

Читайте также: “Кернел” завершил 1-й квартал 2014 финансового года с убытком 34,7 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014 маркетинговом году (сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 12,7% больше ожидаемого объема производства в 2012/2013 МГ.

По данным Госстата, производство подсолнечного масла в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 11,6% - до 3,6 млн тонн.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.