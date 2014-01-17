Производство мяса птицы в Украине в 2013 году выросло на 6,8%

Производство свежего или охлажденного мяса птицы в Украине в 2013 году выросло на 6,8% по сравнению с 2012 годом и составило 732 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре украинские птицеводы поставили на рынки 67,7 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса птицы, что на 16,8% превышает результаты декабря 2012 года, и на 8,7% больше показателей ноября 2013 года.

При этом производство замороженного мяса птицы в прошлом году превысило показатели 2012 года на 91,4% и составило 136 тыс. тонн, из которых 11,3 тыс. тонн было произведено в декабре, что на 39,6% больше, чем в декабре 2012 года, однако на 11,2% ниже ноябрьских показателей 2013 года.

Объем производства свежей или охлажденной свинины в 2013 году увеличился на 16,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 209 тыс. тонн. В декабре производство свежей или охлажденной свинины составило 21 тыс. тонн, что на 18,5% больше, чем в декабре 2012 года, и на 15,1% превышает результат ноября прошлого года.

Вместе с тем, производство замороженной свинины по результатам ушедшего года сократилось на 21,5% по сравнению 2012 годом - до 10,4 тыс. тонн. При этом в декабре было произведено 0,9 тыс. тонн, что на 36,3% больше, чем в декабре 2012 года, и на 11,2% выше показателей ноября 2013 года.

Также сообщается, что за прошлый год объем производства свежей или охлажденной говядины вырос на 1,9% – до 58,4 тыс. тонн. В декабре производство данной продукции составило 4,8 тыс. тонн, что на 0,1% уступает декабрьским показателям 2012 года и на 0,5% меньше, чем в ноябре 2013 года.

Объем производства замороженной говядины в 2013 году увеличился на 70,2% - до 24,8 тыс. тонн. При этом в декабре объем производства замороженной говядины составил 1,8 тыс. тонн, что превышает аналогичный показатель 2012 года на 78%, но на 32,7% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство свежего мяса птицы в Украине в 2012 году выросло на 2,7%, замороженного – на 6,4%. Объем производства свежей свинины сократился на 7,1%, мороженой – на 13,9%. Свежей говядины в 2012 году в стране было произведено на 2,1% меньше, чем годом ранее, а замороженной – на 9,7% меньше.