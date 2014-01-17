Производство пива в Украине за год сократилось на 7,6%

Украинские пивовары в 2013 году произвели 274 млн декалитров пива, что на 7,6% меньше, чем годом ранее, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, объем производства пива в декабре прошлого года составил 17,7 тыс. тонн, что на 6,8% меньше, чем в декабре 2012 года, но на 3,4% превышает показатели ноября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине в 2012 году производство пива солодового, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя не менее 0,5%, сократилось по сравнению с 2011 годом на 1,5% - до 300 млн декалитров.

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