Производство хлеба в Украине за год снизилось на 7,6%

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2013 году составило 1,5 млн тонн, что на 7,6% меньше, чем годом ранее, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, объем производства данной продукции в декабре 2013 г. составил 127 тыс. тонн, что на 7,9% меньше, чем в декабре 2012 года, но на 3,9% выше показателей ноября прошлого года.

Как сообщал УНИАН, производство хлебобулочных изделий в Украине в 2012 году снизилось до 1,6 млн тонн, что на 5,3% меньше объема производства в 2011 году.

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