Производство молока в Украине за год выросло на 4%

Производство жидкого молока в Украине в 2013 году выросло по сравнению 2012 годом на 4% - до 946 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре Украина произвела 73,2 тыс. тонн молока, что на 9,6% больше, чем в декабре 2012 года, но на 4,3% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Объем производства сливочного масла в прошлом году составил 92,8 тыс. тонн, что на 5,2% больше, чем годом ранее. При этом в декабре было произведено 7,4 тыс. тонн этой продукции, что на 30,2% больше, чем в декабре предыдущего года, и на 17,3% выше ноябрьского показателя 2013 года.

Объем производства спредов и жировых смесей по итогам 2013 года составил 53,1 тыс. тонн, что на 0,8% меньше, чем в 2012 году. В частности, в декабре было произведено 4,5 тыс. тонн спредов и жировых смесей, что на 14,8% меньше, чем в декабре 2012 года, и на 15,7% уступает результатам ноября прошлого года.

Также сообщается, что в прошлом 2013 году в Украине было произведено 82,8 тыс. тонн свежего неферментированного сыра (в т.ч. сырной сыворотки и кисломолочного творога), что на 5,5% превышает объемы производства данной продукции в 2012 году. При этом производство сыра в декабре составило 7 тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем годом ранее, но на 5,3% меньше, чем в ноябре 2013 года.

Производство жирных сыров за указанный период сократилось по сравнению с 2012 годом на 1,5% - до 164 тыс. тонн. При этом в декабре объем производства жирных сыров составил 11,7 тыс. тонн, что на 1,7% меньше, чем в декабре 2012 года, и на 3,1% уступает показателям ноября прошлого года.

Кроме того, в 2013 году в стране было произведено 518 тыс. тонн йогуртов и другого ферментированного или сквашенного молока и сливок, что на 6,5% больше, чем годом ранее. При этом в декабре объем производства данной продукции составил 38,6 тыс. тонн, что на 5,2% больше, чем в декабре 2012 года, однако на 4,6% меньше результатов ноября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство молока в Украине в 2012 году выросло на 6%, сливочного масла – на 15,7%, свежего неферментированного сыра – на 4,4%, а жирных сыров – сократилось на 7,6%.