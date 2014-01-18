Зерновой пул сможет контролировать до 30% мирового рынка - министр РФ

Россия, Украина и Казахстан могут контролировать до 30% мирового рынка зерна, объединившись в рамках Причерноморского зернового комитета. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы контролируем 20% экспортного потенциала мирового рынка зерновых, можем выйти на 30% удельного рынка экспорта через зерновой пул", - заявил он. Работа над поручением по созданию пула в настоящий момент интенсивно ведется, отметил министр. Проект предполагает не только появление нового координирующего института, но и создание более современной конкурентной логистической инфраструктуры - расширение терминалов, портов, дорог к портам. Вложения в проект предусматривается довольно серьезные. "Думаю, это сотни миллионов, если не миллиарды евро", - сказал Федоров.

Украина в конце 2013 года сообщила о завершении разработки проекта концепции "зернового пула" и отправке его не только в РФ и Казахстан, но и в Румынию и Болгарию. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС сообщил ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

Идея "зернового пула" Украины, России и Казахстана, впервые выдвинутая еще в 2009 году на Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге, получила новый импульс в октябре нынешнего года в Калуге на 10-м заседании комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии. Три страны договорились о совместной проработка вопроса и презентации общего проекта в первом квартале 2014 года.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия подписали договоренности о создании Причерноморского зернового пула. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, посвященной итогам Десятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.