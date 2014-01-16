Уставной капитал «Украгролизинга» увеличится на 100 млн грн

Государственный бюджет на 2014 год, который был принят в четверг Верховной Радой, предусматривает увеличение уставного капитала Национальной акционерной компании «Украгролизинг» на 100 млн грн.

«Увеличить расходы развития по коду «Увеличение уставного капитала НАК «Украгролизинг» для закупки технических средств для агропромышленного комплекса с последующей передачей их на условиях финансового лизинга» на 100 000 тыс. грн», - сказано в выводах парламентского комитета по вопросам бюджета на текущий год.

Кроме того, согласно выводам комитета, бюджет на 2014 год предусматривает выделение 200 млн грн на программу по созданию оптовых рынков сельхозпродукции, а также 24 млн грн - на издержки на селекцию в рыбном хозяйстве и возобновление водных биоресурсов

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.