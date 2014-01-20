Производство водки в Украине за год снизилось на 17,2%

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в 2013 голу сократилось на 17,2% по сравнению с 2012 годом - до 28 млн дал, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, объем производства водки в декабре составил 3 млн дал, что на 10,7% меньше, чем в декабре 2012 года, и на 4,2% уступает показателям ноября прошлого года.

По данным Госстата, производство коньяка и бренди в Украине в прошлом году уменьшилось на 3,2% по сравнению предыдущем годом и составило 4,5 млн дал. При этом в декабре производство данной продукции сократилось на 9,1% по сравнению с декабрем 2012 года, но выросло на 18,2% по сравнению ноябрем 2013 года - до 0,6 млн дал.

Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в 2013 году незначительно вырос - на 0,4% по сравнению с 2012 годом и составил 11,5 млн дал. В частности, в декабре производство ликеров и других спиртных напитков составило 1 млн дал, что на 0,6% меньше, чем в декабре 2012 года, и на 5,5% уступает ноябрьским результатам ушедшего года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство водки и других крепких спиртных напитков в Украине выросло на 1,6% по сравнению с 2011 годом - до 33,8 млн декалитров.