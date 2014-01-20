В бюджете на 2014 год увеличена поддержка агропромышленного сектора

Государственный бюджет на 2014 год предусматривает существенное увеличение поддержки агропромышленного сектора страны по сравнению с предыдущим годом, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

«В Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» сохранена и существенно увеличена, по сравнению с прошлым годом, государственная поддержка агропромышленного комплекса, в частности сельского хозяйства и, в первую очередь, животноводства», - сказано в сообщении министерства.

На развитие животноводства, по данным Минфина, в 2014 году из госбюджета будет выделено 900 млн грн против 650 млн грн в 2013 году. При этом, более чем вдвое, до 201,8 млн грн, увеличена поддержка различных мероприятий в АПК, в частности, на программы по сохранению и увеличению поголовья крупного рогатого скота, компенсацию процентной ставки по кредитам, развитие обслуживающих сельскохозяйственных кооперативов и др.

Кроме того, в министерстве отмечают, что в госбюджете на текущий год восстановлено финансирование оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, на что будет направлено 200 млн грн.

Минфин также сообщил, что в 2014 году государственная поддержка виноградарства, хмелеводства и садоводства повышена в 7 раз по сравнению с 2013 годом – до 700 млн грн.

На приобретение техники в лизинг из бюджета в этом году планируется выделить 192 млн грн, в том числе 140 млн грн - из общего фонда.

Вместе с тем, в министерстве подчеркнули, что в 2014 году будет сохранена система налогообложения в сельском хозяйстве, благодаря чему, по подсчетам Минфина, аграрии получат льготы на сумму более 20 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, аграрные ассоциации неоднократно заявляли, что государственная поддержка агропромышленного сектора, предусмотренная проектом бюджета на 2014 год, является очень низкой.

Закон «О Государственном бюджете на 2014 год» был принят в Верховной Раде 16 декабря без обсуждения пропрезидентским большинством.