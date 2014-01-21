Госбюджет-2014 предусматривает возмещение НДС при экспорте зерна – Украинская аграрная ассоциация

Государственный бюджет Украины на 2014 год не содержит каких-либо изменений в действующий Налоговый кодекс, которым предусмотрено возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) при операциях с зерновыми и техническими культурами с 1 января 2014 года, поэтому его должны возвращать экспортерам зерна в этом году, считают в Украинской аграрной ассоциации (УАА).

«В финальной версии документа (закона о госбюджете – УНИАН), подписанного Президентом Украины 17 января и опубликованного 20 января 2014 г. на сайте Верховной Рады, отсутствуют какие-либо изменения в Налоговый кодекс, касающиеся экспорта зерна», - сказано в сообщении УАА.

В ассоциации отметили, что, благодаря возврату к практике возмещения НДС при экспорте зерна, доходы сельхозпроизводителей вырастут, а рентабельность производства зерновых повысится до 10-12%. При этом в УАА считают, что возвращение к практике возврата НДС сократит количество посредников на рынке зерна.

«Получить возврат НДС при экспорте смогут лишь производители зерна и предприятия, которые приобрели его у непосредственных сельхозпроизводителей. В экспортных операциях будет задействован максимум 1 посредник, а не 2-3, как сейчас. Таким образом, производители зерна получают более справедливую цену на свою продукции», - цитирует пресс-служба главу ассоциации Владимира Макара.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета в выводах о проекте госбюджета на 2014 год рекомендовал продлить невозмещение НДС при операциях с зерном на 2014 год. При этом бюджетный комитет также рекомендовал отдельно принять законопроект Кабмина №3863, зарегистрированный 11 января 2014 года, предусматривающий отсрочку возмещения НДС при операциях с зерном до 1 января 2016 года.

Перед этим, 19 декабря 2013 года, Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым аграрии получили право на возмещение НДС при операциях с зерном с 1 января 2014 года.

Нулевой НДС для операций с зерном действовал с 2011 года. При этом с упразднением НДС было упразднено и возмещение этого налога зернотрейдерам.

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