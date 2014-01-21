Германии разрешили поставлять в Украину племенной скот

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины (Госветфитослужба) разрешила немецким компаниям поставлять в страну племенной крупный рогатый скот, корма для животных и сперму быков-производителей, говорится в сообщении украинского ведомства.

«Председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев подписал четыре сертификата на поставку племенного крупного рогатого скота, спермы быков-производителей, кормов из Германии в Украину», - сказано в сообщении службы.

Кроме того, в ведомстве отметили, что представители украинского и немецкого ветеринарных ведомств в рамках сельскохозяйственной выставки «Зеленая неделя – 2014», которая проходит в Берлине, обсудили возможность подписания сертификатов на экспорт из Германии в Украину молодняка свиней для откорма, а также свежей свинины и мяса птицы.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году Украина импортировала крупного рогатого скота на 7,9 млн долл., что на 11,5% больше, чем в 2012 году. При этом экспорт КРС из Украины в 2012 году сократился в денежном выражении на 31,1% - до 4,8 млн долл. Данных за 2013 год Миндоходов еще не опубликовало.

По данным Госстата, в 2013 году Украина экспортировала в Германию продукции на 1,48 млрд долл., что на 3,5% меньше, чем в 2012 году. При этом импорт из Германии в Украину в прошлом году вырос на 2,2% - до 6,285 млрд долл.