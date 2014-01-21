Предлагаемые Кабмином изменения техконтроля сельхозтехники могут привести к монополизации рынка - УКАБ

















Предлагаемый Кабинетом министров проект постановления, вносящий изменения в порядок осуществления технического контроля сельскохозяйственной техники, может привести к монополизации рынка и повышению расценок на проведение техконтроля машин, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ).

Данные изменения содержатся в проекте постановления Кабмина «О внесении изменений в Порядок осуществления обязательного технического контроля тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, других механизмов», опубликованном на сайте Государственной инспекции сельского хозяйства Украины (Госсельхозинспекция).

По данным УКАБ, согласно изменениям, Госсельхозинспекция по результатам конкурса, проводимого раз в три года, будет определять предприятия, которые будут осуществлять обязательный технический контроль машин. При этом, по мнению экспертов, действующая процедура включения в реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих обязательный технический контроль машин, является эффективной.

«Предложение Государственной инспекции сельского хозяйства Украины является необоснованным и создаст благоприятную среду для коррупции. Возникает серьезный риск того, что к конкурсу будут допущены только «избранные», которые установят фактическую монополию на рынке. Кроме того, предложенные изменения будут сужать конкуренцию и соответственно завышать и без этого немалые расценки на проведение технического контроля машин», - цитирует пресс-служба генерального директора ассоциации УКАБ Владимира Лапу.

УКАБ предлагает исключить некоторые требования из проекта постановления, в частности, положение, предусматривающее информирование о графике осуществления контроля машин путем публикации его на официальном сайте инспекции и/или в средствах массовой информации, поскольку это не гарантирует полной и всесторонней осведомленности соответствующих субъектов хозяйствования.

«В целом обязательный технический контроль сельхозтехники подлежит отмене как таковой, потому что не решает вопросы обеспечения ее содержания в надлежащем техническом состоянии, поскольку содержит более формальные мероприятия, на осуществление которых сельхозпроизводители обязаны платить немалые средства, в результате чего тормозится развитие сельского хозяйства и увеличивается себестоимость продукции”, - цитирует пресс-служба Лапу.

Проект постановления был опубликован на сайте Госсельхозинспекции 25 декабря 2013 года. Согласно анализу, проведенному Госсельхозинспекцией и опубликованному на сайте ведомства, проект, в частности, предусматривает изменение периода проведения контроля машин в связи с тем, что большинство сельскохозяйственной техники в зимнее время года не используется, а в период снегопадов и гололеда проведение контроля невозможно. Также, по данным Госсельхозинспекции, предусмотрена выдача акта технического состояния машины на неисправную сельхозмашину.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, за год украинские сельхозпроизводители закупают техники на сумму около 4 млрд грн. В рамках реализации Государственной программы активизации экономики на 2013-2014 годы министерство намерено помочь аграриям приобрести до 4 тыс. единиц сельхозтехники по лизингу.

В октябре 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что отрасль сельскохозяйственного машиностроения в Украине по итогам 9 месяцев не показала существенных позитивных результатов, несмотря на то, что правительством были предприняты меры для стимулирования производства в этой области.

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