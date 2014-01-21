Миндоходов в Киеве изъяло 100 тыс. бутылок поддельного алкоголя на 2,5 млн грн

Оперативники Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве изъяли накануне нового года 100 тыс. бутылок поддельной водочной продукции стоимостью около 2,5 млн грн, сообщили УНИАН в ведомстве.

По данным министерства, оперативники задержали грузовой автомобиль, который перевозил около 42 тыс. бутылок водки емкостью 0,25 л.

«Несмотря на то, что на бутылках были этикетки одного из известных брендов, и сама водка, и марки акцизного налога, наклеенные на бутылках, имели явные признаки подделки, поэтому было принято решение об изъятии груза», - говорится в сообщении.

Позже специалисты столичного управления Миндоходов установили, что автомобиль загружался в одном из населенных пунктов Киевской области, где предположительно и находился склад с водочным фальсификатом.

«Получив в первые дни Нового года соответствующее постановление суда, следователи пришли с обыском на склад, где было изъято еще около 55 тыс. бутылок водки емкостью 0,5 литра с признаками подделки», - сообщили в ведомстве.

По данным ГУ Миндоходов в Киеве, всего из незаконного оборота было изъято около 4 тыс. дал поддельной водки.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году сотрудники Миндоходов изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму 370 млн грн.

В ноябре 2013 года сотрудники ГУ Миндоходов в Киеве изъяли более 170 тыс. бутылок с ликероводочными изделиями общей стоимостью 4,1 млн грн.