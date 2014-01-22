В западных регионах снизились цены на молоко

Ассоциация производителей молока (АПМ) обеспокоена снижением цен на молоко в западных регионах Украины, так как на сегодняшний день в стране значительный дефицит молока и отсутствует господдержка отрасли, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

По данным АПМ, с 1 января 2014 года без всяких объяснений перерабатывающие предприятия стали брать молоко «экстра-класса» на 50 копеек дешевле - по 4,50 грн за кг.

«Экономических предпосылок для снижения цены на молоко нет. Сегодня в Украине очень большой дефицит молока. Особенно не хватает качественного молока класса «экстра», - цитирует пресс-служба президента ассоциации Андрея Дикуна.

По данным АПМ, единственным стимулом для агрария в Украине является цена. «Это то, что сегодня позволяет понемногу увеличивать производительность производства и поголовья», - цитирует пресс-служба Дикуна. Потому если перерабатывающие предприятия хотят снизить цену, нужно создать определенные компенсаторы со стороны государства, чтобы помочь и поддержать аграриев. «Стоит понимать: производители, переработчики, потребители молока - все в одной «лодке». И здесь следует не воевать друг с другом, а бороться за создание государственной поддержки отрасли и прозрачных правил игры», - цитирует пресс-служба Дикуна.

В ассоциации также сообщили, что 29 января АПМ планирует провести заседание рабочей группы по определению механизмов регуляторной политики на рынке молока Украины, на котором соберутся производители и переработчики, чтобы совместно обсудить вопрос цены на молоко.

По данным АПМ, цены на молоко в Украине начали расти с середины 2013 года, и на конец года для молока «высшего качества» составили от 4,79 до 5,00 гривень за кг. Самое дорогое молоко «экстра» закупали в Житомирской и Харьковской областях - по 5,00 грн за кг. После новогодних праздников рост цен продолжился, и в некоторых регионах цена поднялась до 5,1-5,3 грн за кг.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство жидкого молока в Украине в 2013 году выросло по сравнению 2012 годом на 4% - до 946 тыс. тонн.