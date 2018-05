РФ вводит ограничения на ввоз говядины из Австралии

Россельхознадзор выявил в поставляемой в Россию австралийской охлажденной говядине синтетический стероид тренболон, запрещенный положениями Таможенного союза, пишут Вести.ru.

"Для проверки в режиме усиленного лабораторного контроля поступивших из Австралии подконтрольных грузов (говядина охлажденная), выработанных предприятиями № 243, John Dee Warwick PTY LTD и № 239, Northern Co-operatine Meat Co LTD, для лабораторных исследований по показателям безопасности были отобраны пробы. В результате лабораторных исследований выявлен 17b-тренболон, что является нарушением требований Таможенного союза и России", - сообщает Россельхознадзор.

Тренболон - мощный синтетический стероид, применяемый для повышения аппетита коров и увеличения мышечной массы скота.

В связи с обнаружением тренболона в нескольких партиях австралийской охлажденной говядины и говяжьих субпродуктов Россельхознадзор с 27 января вводит временные ограничения на поставки говядины из Австралии.

Право поставлять говядину в Россию имеют 47 предприятий Австралии, в отношении десяти из них введены временные ограничения, поскольку в продукции этих предприятий обнаружен запрещенный в России гормон роста рактопамин. Право поставлять продукцию из говядины имеют 26 австралийских предприятий, в отношении двух из них также введены ограничения.

Читайте такжеРоссия вводит ограничения на поставку свинины из Украины