В карантинной зоне Луганской области ликвидировали поголовье свиней

Во избежание распространения африканской чумы свиней (АЧС) в карантинной зоне Луганской области, в которую попали села Камышное, Колесниковка и Югановка, местные власти ликвидировали поголовье свиней в хозяйствах населения.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте агропромышленного развития Луганской областной государственной администрации.

«На подконтрольных территориях осуществлен убой свиней из домохозяйств, находящихся в I угрожаемой зоне под контролем Государственной службы ветеринарной медицины, они направлены для дальнейшей промышленной переработки для изготовления вареных изделий», - сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что поголовье у селян было выкуплено по средним ценам, которые сложились на перерабатывающих предприятиях региона. При этом в департаменте не уточнили, какое количество свиней было закуплено и отправлено на убой, однако по оценкам Госветфитослужбы поголовье животных, подлежащее ликвидации, составляло 110 голов.

Кроме того, в Луганской ОГА отметили, что на сегодняшний день в области усилен контроль над реализацией продукции животного происхождения на продовольственных рынках, а перемещение всех сельскохозяйственных животных проводится с разрешения государственной ветеринарной службы.

Как сообщал УНИАН, 6 января вирус африканской чумы свиней был выявлен в Станично-Луганском районе в Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана.

Ранее Луганская облгосадминистрация сообщила о намерениях усилить защитные меры по предотвращению заражения скота АЧС в регионе ввиду выявления случаев гибели животных от АЧС на пограничных территориях Ростовской области (Россия).

До этого вспышка АЧС в Украине произошла в 2012 году в Запорожской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.