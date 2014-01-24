В Украине в 2013 году существенно подорожали овощи

Цены на овощи в Украине на протяжении 2013 года имели тенденцию к повышению, а к концу года стоимость некоторых из них выросла в разы, сообщила Государственная инспекция по контролю над ценами.

По данным ведомства, к 31 декабря 2013 года картофель в стране подорожал по сравнению с концом 2012 года на 145,1% - до 5,49 грн/кг, лук – на 179,3%, до 6,2 грн/кг, свекла – на 36,6%, до 3,88 грн/кг, а морковь – на 29,6%, до 3,98 грн/кг. Наименее к концу прошлого года подорожала капуста – на 3,3%, до 2,53 грн/кг.

Наибольший рост цен на овощи в Украине Госценинспекция отмечает во втором полугодии 2013 года. В ведомстве отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий в сентябре прошлого года уборка урожая овощей замедлилась, а их урожайность снизилась. В результате, валовой сбор овощей в стране сократился по сравнению с 2012 годом, а убранная продукция была худшего, чем годом ранее, качества.

Повышение цен на овощи Госценинспекция также зафиксировала в декабре, что связано с подорожанием их хранения в холодное время года. Кроме того, рост цен стимулировался предпраздничным спросом.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, урожай картофеля в Украине в 2013 году составил 22,1 млн тонн картофеля, что на 4,5% меньше, чем в 2012 году. Урожай овощей закрытого грунта в прошлом году сократился на 2,6% - до 8,9 млн тонн.

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