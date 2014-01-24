Украина в декабре увеличила импорт лососевых рыб на 60%

Импорт лососевых рыб в Украину в декабре 2013 года, накануне новогодних и рождественских праздников, увеличился на 60% - до 250 тыс. кг при среднемесячных объемах в течение года на уровне 150 тыс. кг, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Специалисты таможни также наблюдают рост импорта и других рыбных товаров. В частности, в 2013 году более чем в 10 раз увеличился импорт свежей норвежской форели по сравнению с 2012 годом – до 110 млн кг.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что через Киевскую межрегиональную таможню Миндоходов в 2013 году было ввезено почти 2 млн кг лосося, большую долю которого составила свежая и охлажденная форель из Норвегии - 1,17 млн кг.

Как сообщал УНИАН, наиболее популярными товарами, ввезенными в Украину в декабре 2013 года, стали цитрусовые и красная икра, объем импорта которых в денежном эквиваленте составил 106 млн долл. и 4,3 млн долл. соответственно.