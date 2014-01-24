Кабмин передал Государственной зерновой корпорации 8 предприятий «Хлеба Украины»

В состав Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) вошли 8 из 16 элеваторов, хлебоприемных предприятий и комбинатов хлебопродуктов, ранее принадлежавших государственной акционерной компании «Хлеб Украины», которые Кабинет министров передал корпорации.

«На днях Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило акты приемки ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» первых 8-ми из 16-ти целостных имущественных комплексов - бывших предприятий ГАК «Хлеб Украины»», - сказано в сообщении пресс-службы ГПЗКУ.

Согласно сообщению, переданные предприятия будут либо присоединены к действующим филиалам ГПЗКУ, либо же будут созданы новые филиалы, которым перейдет имущество и оборудование ликвидированных компаний «Хлеба Украины».

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Процесс передачи оставшихся 8 зернохранилищ и комбинатов, по данным корпорации, продолжается.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров постановлением № 764 от 24 июля 2013 года передал ГПЗКУ 16 элеваторов, хлебоприемных предприятий и комбинатов хлебопродуктов, ранее принадлежавших государственной акционерной компании «Хлеб Украины».

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая воплощает весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.

Корпорация была создана в 2010 году и, согласно решению Кабмина, «Хлеб Украины» должен был передать в управление ГПЗКУ 36 своих предприятий. После этого правительство также обязало «Хлеб Украины» передать корпорации еще 13 предприятий.