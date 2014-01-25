Беларусь ввела запрет на ввоз свинины из Литвы
Власти Беларуси ввели временный запрет на ввоз свинины из Литвы.
Власти Беларуси ввели временный запрет на ввоз свинины из Литвы. Как заявил главный государственный санитарный инспектор республики Юрий Пивоварчик в беседе с корреспондентом ИТАР- ТАСС, соответствующее решение было принято из-за угрозы эпидемии африканской чумы свиней.
"По информации пресс-секретаря продовольственной ветеринарной службы Литвы вирус африканской чумы свиней обнаружен в организме исследованных мертвых кабанов, - отметил собеседник агентства. - В связи с этим, с 25 января вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси и транзит по ее территории из Литвы живых свиней, спермы хряков, мяса свинины, в том числе от диких кабанов, и продуктов его переработки, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения".
По его словам, "отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию страны из Литвы вышеуказанных товаров".
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Кроме того, в ближайшее время Государственная ветеринарная служба проведет консультации с коллегами из России, Казахстана и стран Евросоюза "по вопросу введения временных ограничений на поставки на таможенную территорию Таможенного союза вышеуказанных товаров со всей территории ЕС".
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