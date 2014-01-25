Беларусь ввела запрет на ввоз свинины из Литвы

Власти Беларуси ввели временный запрет на ввоз свинины из Литвы. Как заявил главный государственный санитарный инспектор республики Юрий Пивоварчик в беседе с корреспондентом ИТАР- ТАСС, соответствующее решение было принято из-за угрозы эпидемии африканской чумы свиней.

"По информации пресс-секретаря продовольственной ветеринарной службы Литвы вирус африканской чумы свиней обнаружен в организме исследованных мертвых кабанов, - отметил собеседник агентства. - В связи с этим, с 25 января вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси и транзит по ее территории из Литвы живых свиней, спермы хряков, мяса свинины, в том числе от диких кабанов, и продуктов его переработки, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения".

По его словам, "отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию страны из Литвы вышеуказанных товаров".

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Кроме того, в ближайшее время Государственная ветеринарная служба проведет консультации с коллегами из России, Казахстана и стран Евросоюза "по вопросу введения временных ограничений на поставки на таможенную территорию Таможенного союза вышеуказанных товаров со всей территории ЕС".

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