Россия вслед за Беларусью запретила ввоз свинины из Литвы

Россия запретила ввоз свинины из Литвы из-за распространения на территории этого государства африканской чумы свиней (АЧС). Об этом ИТАР- ТАСС сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

"С 25 января дня закрываются поставки свинины, свиноводческой продукции, живых свиней с территории Литвы", - отметил он.

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Кроме того, отметил помощник главы Россельхознадзораон, будут проведены консультации между ветеринарными службами стран-участниц Таможенного союза и соответствующими службами Евросоюза, определены дальнейшие меры по предотвращению заноса АЧС из этих стран в РФ и другие государства ТС.

"Могут быть введены ограничения на ввоз (свинины) на территорию Таможенного союза с территории всего Евросоюза. Решение в этом отношении будет принято уже на следующей неделе", - отметил помощник главы российского ведомства.

Поводом для таких действий Россельхознадзора и ветслужб ТС стало отсутствие на территории стран ЕС четкого механизма контроля за перемещением продукции свиноводства, что ведет к высоким рискам по распространению эпидемии АЧС.

Ранее глава ветеринарно-продовольственной службы Литвы Йонас Милюс представил российской стороне информацию о выявлении на территории страны двух случаев заболевания АЧС диких кабанов, что привело к гибели животных. В аналогичной ситуации, после выявления случаев АЧС на территории РФ, Евросоюз ввел полный запрет на ввоз в Европу свинины из всех российских регионов.

Вспышка африканской чумы свиней в Литве стала первым очагом данного заболевания на территории ЕС. Росссельхознадзор неоднократно предупреждал об угрозе перехода эпидемии опасной болезни на территорию единой Европы.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин предположил, что инфицированные дикие кабаны могли проникнуть на территорию Польши и Латвии. Однако введение эмбарго на продукцию свиноводства из Литвы не отразится на российском рынке, подчеркнул он. "Это незначительный поставщик, как и другие восточные члены Евросоюза. Вот если будет закрыта Дания, Германия или Франция, тогда могут возникнуть серьезные проблемы на рынке", - указал Юшин.

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