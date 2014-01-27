Импорт свинины в Украину за год сократился на 28%

Украина в 2013 году закупила на внешних рынках 150,2 тыс. тонн свинины, что на 27,7% меньше, чем годом ранее, сообщило Министерство доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, в денежном выражении импорт свинины в прошлом году сократился до 388,1 млн долл. с 446 млн долл. в 2012 году.

Наибольший объем свинины Украина в прошлом году закупила у Бразилии (77,2 тыс. тонн) и Бельгии (6,4 тыс. тонн).

Вместе с тем, в 2013 году Украина экспортировала 4,6 тыс. тонн свинины, что в 4,4 раза меньше, чем в 2012 году. Выручка от поставок этой продукции на внешние рынки в прошлом году сократилась до 20,9 млн долл. против 92,6 млн долл. годом ранее.

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Как сообщал УНИАН, в 2012 году Украина нарастила импорт свинины в 2,4 раза по сравнению с 2011 годом – до 207,7 тыс. тонн. Экспорт свинины из Украины в 2012 году вырос на 61,5% - до 20,2 тыс.тонн.

По данным Госстата, объем производства свежей или охлажденной свинины в 2013 году увеличился на 16,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 209 тыс. тонн. Производство замороженной свинины по результатам прошлого года сократилось на 21,5% по сравнению 2012 годом - до 10,4 тыс. тонн.

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