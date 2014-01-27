В Киеве выдали более 10 тыс. лицензий на розничную торговлю алкоголем и сигаретами

В Киеве в 2013 году было выдано более 10 тыс. лицензий на розничную торговлю подакцизными товарами, в частности, алкогольными напитками и табачными изделиями, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Также в ведомстве сообщили, что от выдачи лицензий на право розничной торговли алкоголем и сигаретами в 2013 году в бюджет столицы поступило более 70 млн грн.

При этом Миндоходов сообщило, что в 2013 году были аннулированы 63 лицензии столичных предпринимателей и приняты финансовые санкции на сумму свыше 464 тыс. грн за нарушения в сфере розничной торговли подакцизной группой товаров, в том числе и за продажу алкоголя и сигарет лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Читайте такжеМиндоходов в Киеве изъяли из незаконного оборота сигареты на 600 тыс. грн

Как сообщал УНИАН, сотрудники Миндоходов за 9 месяцев 2013 года за продажу алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним лицам аннулировали 527 торговых лицензий на право розничной продажи этой подакцизной продукции.

За 9 месяцев прошлого года Миндоходов оштрафовало предпринимателей на 1,5 млн грн за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним.

Читайте такжеМиндоходов в Киеве изъяло 100 тыс. бутылок поддельного алкоголя на 2,5 млн грн

Справка УНИАН. В соответствии с действующим законодательством, продажа алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним наказывается аннулированием лицензий и штрафными санкциями. Размер штрафа, который применяется к предприятию, составляет 6 тыс. 800 грн.

Кроме того, лишиться лицензии можно за продажу алкогольных и табачных изделий в непредназначенных для этого местах, неуплату очередного платежа за лицензию в течение 30 дней с момента приостановления ее действия, а также по заявлению субъекта хозяйствования.