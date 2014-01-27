Экспорт пива из Украины за год сократился на 17%

Украинские пивовары в 2013 году поставили на внешние рынки 262,1 тыс. тонн пива солодового, что на 16,9% меньше, чем годом ранее, сообщило Министерство доходов и сборов.

Выручка от экспорта пива в прошлом году сократилась до 84,7 млн долл. со 100,1 млн долл. в 2012 году.

При этом объем импорта пива в Украину в 2013 году составил 59,5 тыс. тонн, что на 18,6% больше, чем в 2012 году. В денежном выражении импорт этой продукции в прошлом году составил 48,3 млн долл. против 38,8 млн долл. годом ранее.

Как сообщал УНИАН, экспорт пива из Украины в 2012 году вырос на 12,7% - до 315,5 тыс. тонн, а импорт – увеличился на 9,2%, до 50,2 тыс. тонн.

По данным Госстата, украинские пивовары в 2013 году произвели 274 млн декалитров пива, что на 7,6% меньше, чем годом ранее.