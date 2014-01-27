Украина уже экспортировала почти 21 млн тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.), по состоянию на 27 января, поставили на внешние рынки 20,9 млн тонн зерновых, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, экспорт пшеницы на 27 января составил 6,95 млн тонн, из которых 5,63 млн тонн приходится на продовольственную и 1,33 млн тонн – на фуражную пшеницу. Объем поставок ячменя на внешние рынки к 27 января составил 2,07 млн тонн, кукурузы – 11,7 млн тонн.

Экспорт масличных культур с начала текущего МГ составил 2,8 млн тонн, в частности, поставки рапса – 2 млн тонн, сои – 0,8 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

Урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее.

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