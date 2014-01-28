В Украине за год зарегистрировали более 1,5 млн земельных участков

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество в 2013 году было зарегистрировано 1,56 млн земельных участков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр).

Согласно сообщению, активнее всего землю регистрировали в Киевской, Донецкой и Хмельницкой областях.

В Укргосреестре также сообщили, что с 2013 года темпы регистрации прав на недвижимость существенно выросли.

«Так, в январе 2013 года в Украине было зарегистрировано 4228 прав собственности на земельные участки, а уже в декабре этого же года их было 224 092», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

С 1 января 2013 года за выдачу документов на землю отвечают Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом право собственности и другие права на землю регистрируют государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.