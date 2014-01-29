Тимченко: в 2014 году скупка или передача госземель осуществляться не будет

Скупка и передача государственных земель Государственному земельному банку в 2014 году осуществляться не будет, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины глава Государственного земельного агентства Украины Сергей Тимченко.

«В земельном банке мы стоим на начальном пути работы. И в 2014 году работа по скупке или передаче государственных земель не ведется. Можно передать (в банк – УНИАН) только ту землю, которая уже проинвентаризирована и оценена», - сказал Тимченко.

При этом он уточнил, что на текущий момент инвентаризировано только 1,6 млн га земель из более чем 10 млн га. «Оценка одного га земли составляет 30 грн. На 2014 год бюджетом такие средства не предусмотрены», - сказал Тимченко, заявив также, что если бюджетная политика государства не изменится, то работы по оценке земли не будут вестись и в 2015 году.

Кроме того, по словам Тимченко, необходимо доработать и юридическую базу для работы Земельного банка. «Не доведена юридическая работа, чтобы земельный банк отвечал требованиям… Нужно законодательно определить, каким образом и в каких условиях земли должны быть передать банку, какие должны быть функции банка, чтобы они были прозрачные и понятные и прошли обсуждение с народом, общественными организациями», - подчеркнул чиновник.

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Справка УНИАН. Кабинет министров своим постановлением от 2 июля 2012 года создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн, 100% которого принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений в рамках своего устава.