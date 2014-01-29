Госценинспекция намерена контролировать цены на овощи «борщевого набора»

Государственная инспекция Украины по контролю над ценами планирует обратиться к правительству с предложением о внесении овощей «борщевого набора» в перечень социально значимых товаров и контролировать цены на них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в среду сообщил журналистам глава Госценинспекции Александр Киселев.

«Мы намерены внести в правительство предложение о том, чтобы цены на ту группу, которую называют «борщевым набором», контролировать», - сказал он.

По словам Киселева, необходимость этого шага связана с тем, что рост цен на овощи в Украине зачастую обусловлен не объективными причинами, а желанием посредников заработать.

«Мы намерены выйти с таким предложением, потому что иногда колебание цен является следствием желания заработать у перепродавцов», - сказал чиновник.

При этом он отметил, что Госценинспекция еще не определила максимальный уровень наценки на эту продукцию, который она предложит правительству.

Как сообщал УНИАН, ранее Госценинспекция сообщила, что цены на овощи в Украине на протяжении 2013 года имели тенденцию к повышению, а к концу года стоимость некоторых из них выросла в разы. Наибольший рост цен на овощи в Украине Госценинспекция отмечает во втором полугодии 2013 года. В ведомстве отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий в сентябре прошлого года уборка урожая овощей замедлилась, а их урожайность снизилась. В результате валовой сбор овощей в стране сократился по сравнению с 2012 годом, а убранная продукция была худшего, чем годом ранее, качества.