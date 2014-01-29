Литва вводит чрезвычайное положение в пяти районах из-за эпидемии африканской чумы свиней

Правительство Литвы вводит чрезвычайное положение в пяти районах страны в связи с эпидемией африканской чумы свиней (АЧС), заявил в среду премьер-министр балтийской республики Альгирдас Буткявичюс.

"Было утверждено объявление чрезвычайного положения в пяти районах", - сказал он после совещания кабинета министров. АЧС обнаружена в Шальчининкайском, Варенском, Алитусском, Лаздияйском и Тракайском районах Литвы, передает РИА "Новости".

Глава Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы Йонас Милюс назначен ответственным за выполнением условий чрезвычайного положения. Он должен будет определить сроки и методы борьбы с АЧС.

По словам премьера, утвержден план сокращения популяции диких кабанов. За каждого отстрелянного кабана будет выплачиваться 250 литов (около 100 долларов), всего планируется уничтожить порядка 20 тысяч кабанов. Диких животных будут уничтожать не только в районах с самой высокой угрозой АЧС, но и на остальной территории Литвы. Будет также запрещено вывозить свиней из домашних хозяйств без специального разрешения компетентных ведомств.

АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мерами.

Как сообщил УНИАН, Россия может в ближайшее время ограничить поставки свинины из Евросоюза из-за угрозы АЧС.