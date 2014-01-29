Украина в 2013 году снизила экспорт агропродукции до 17 млрд долл.

Согласно сообщению УКАБ, при этом в прошлом году страна нарастила импорт сельхозпродукции на 8,8% - до 8,2 млрд долл. Внешнеторговое сальдо для отечественного сельского хозяйства, таким образом, осталось положительным и составило 8,8 млрд долл.

Сокращение выручки от экспортных поставок в ассоциации объясняют сложностями с уборкой урожая в начале осени и проблемами в торговле с Российской Федерацией.

Читайте такжеРост сельского хозяйства по итогам года составил почти 14%«В прошлом году Украина не достигла ожидаемых показателей внешнеэкономической деятельности частично из-за погодных условий начала осени, повлекших за собой задержку в сборе, переработке и отгрузке экспортно ориентированных культур. Также имело место приостановление торговой деятельности с Российской Федерацией, из-за чего экспортеры теряли каждый день около 5,5 млн долл.», - цитирует пресс-служба эксперта аграрных рынков УКАБ Игоря Остапчука.

Ключевыми экспортируемыми товарами в прошлом году, согласно расчетам УКАБ, были кукуруза (экспортная выручка – 3,8 млрд долл.) и подсолнечное масло (3,3 млрд долл.). При этом в наибольшем объеме страна в 2013 году импортировала мороженую рыбу (6,9% в структуре импорта), цитрусовые (5,7%) и свинину (4,7%).

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал, что выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции в 2013 году вырастет до 21 млрд долл., что на 15,4% больше, чем в 2012 году.