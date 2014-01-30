АМКУ в феврале примет решение по картельному сговору торговых сетей

Окончательное решение по факту картельного сговора между крупнейшими в Украине розничными сетями, установленному в 2013 году, будет принято в конце февраля текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Рафаэль Кузьмин в ходе брифинга.

Читайте такжеГосценинспекция проверит крупные торговые сети«Мы обвиняем их (торговые сети - УНИАН) в картельном сговоре. От некоторых субъектов уже пришли обоснованные выводы (в ответ на обвинения комитета – УНИАН), от некоторых - необоснованные. Сейчас мы их анализируем. В конце февраля будем принимать окончательное решение, мы надеемся", - сказал Кузьмин. При этом он отметил, что ряд торговых сетей привлекли иностранных специалистов, которые ведут переговоры со специалистами АМКУ для разрешения ситуации.

В то же время, по словам Кузьмина, уже обнаружена фирма, которая на момент сговора собирала информацию о ценах и сообщала ее ритейлерам с целью дальнейшего согласования цен и их роста во всех торговых точках.

Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года Антимонопольный комитет Украины установил факт картельного сговора ведущих торговых сетей в период 2010-2011 годов, приведший к повышению цен на продукты питания. Объем возможных штрафов, который может быть наложен в результате рассмотрения дела и признания факта сговора, составляет порядка 20 млрд грн.

Фигурантами расследования стали компании «Фоззи-Фуд», «Фора», «Ашан Украина Гипермаркет», «Фудмаркет», «ЭКО», «БИЛЛА-Украина», «Край-2», «Фуршет», «Фуршет Центр», «Сеть-Маркет», «Мережа-Трейд», «Терра-Трейд», «Продмережа», «НОВУС Украина», «Икс 5 Ритейл Груп Украина», «Спар-Центр», «Бимаркет», «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», «АТБ-маркет», «Адвентис», «АСНильсен Юкрейн».

Как отмечали в АМКУ, ответчики согласовывали между собой не только цены, но и формат отношений с поставщиками, что затрагивало интересы последних.