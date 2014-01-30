Украина запретила ввоз птицы из китайской провинции и Турции

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины ввела запрет на поставку в страну птицы, продукции из нее и сырья из провинции Хебей Китайской Народной Республики в связи со вспышкой выскопатогенного гриппа птицы в ней.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на полученное им сообщение от Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины.

Кроме того, Госветфитослужба запретила ввоз на территорию Украины птицы и продуктов из нее из Турции, что связано со случаями заболевания животных болезнью Ньюкасла. Также введен запрет на импорт из Республики Бенин свиней и продукции из свинины, так как в этой стране зафиксированы случаи заболевания африканской чумой свиней.

Вместе с тем, украинское ветеринарное ведомство сняло ограничения на поставки птицы, мяса птицы и субпродуктов из Хорватии, Финляндии и Швейцарии, овец, продукции и сырья из них – из Бельгии и Швейцарии, а также восприимчивых к заболеванию классической чумой животных - из Хорватии.

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Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году Украина импортировала из Китая мяса птицы на 330 тыс. долл., из Турции – не импортировала вовсе. Объемы поставок этой продукции из Китая и Турции в 2013 году Миндоходов еще не сообщало.

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