У Аграрного фонда появится «дочка» – «Агрофонд-зерно»

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины приняло решение создать дочернее предприятие Аграрного фонда – «Агрофонд-зерно», что обусловлено расширением деятельности фонда.

Согласно сообщению ведомства в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующий приказ был подписан 27 января.

«Агрофонд-зерно» будет заниматься производством мукомольной и крупяной продукции, оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных, складским хозяйством, выращиванием зерновых и масличных культур, а также оказывать посреднические услуги в торговле сельхозсырьем, живыми животными и предоставлять услуги по перевозке.

Читайте такжеЭкспорт зерна отдадут украинским сельхозпроизводителям – законопроектКак сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров принял решение о преобразовании бюджетной организации Аграрный фонд в ПАО «Аграрный фонд» и постановил сформировать из государственных облигаций капитал фонда в размере 5 млрд грн.

Справка УНИАН. Аграрный фонд был создан в 2005 году и выполнял функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе.

Аграрный фонд провел форвардные закупки зерна урожая 2013 года и приступил к форвардной программе-2014.