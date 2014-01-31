Стоимость аренды земли в Украине за год выросла на 10%

В Украине средняя стоимость аренды земли в 2013 году выросла на 10% - до 616,5 грн/га, сообщает пресс-служба Государственного агентства земельных ресурсов Украины (Госземагентство) со ссылкой на главу ведомства Сергея Тимченко.

Согласно сообщению, в 2013 году было заключено 4,77 млн договоров аренды земельных паев, из которых 2,48 млн (52%) заключили крестьяне-пенсионеры. При этом в основном заключались договоры среднесрочной аренды на 6–10 лет – 43% от общего количества. Доля долгосрочных договоров аренды (от 10 лет) составила около 15%.

По данным Госземагентства, в общей сложности владельцы паев в прошедшем году получили почти 10,5 млрд грн арендной платы, что на 1 млрд больше, чем в 2012 году. При этом отмечается, что сдают свои земли в аренду более 70% пайщиков – это 17,4 млн га.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в 2012 году владельцы земельных паев получили 8,7 млрд грн арендной платы, что составляет 92,5% от предусмотренной в договорах общей суммы (9,4 млн грн). При этом средний размер арендной платы составил 539 грн/га.

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