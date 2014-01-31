Валовое производство продукции АПК за год составило 254 млрд грн

Объем производства продукции агропромышленного комплекса в 2013 году в денежном выражении составил более 254 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Объем сельскохозяйственного производства в 2013 году вырос на 14%. В целом же продукции АПК было произведено более чем на 254 млрд грн", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

По его словам, прирост производства растениеводческой продукции в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 18%, а животноводческой - 5%. При этом агропромышленные предприятия в прошлом году направили в государственный бюджет 47 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом, по предварительным данным, на 13,7%, тогда как в 2012 году был зафиксирован спад производства сельхозпродукции на 4,5%. В 2013 году Украина собрала рекордный урожай зерновых - 63 млн тонн.

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