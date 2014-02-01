Беларусь запретила импорт картофеля из ЕС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Беларуси.

«С сегодняшнего дня в Беларусь перестанут ввозить продовольственный и семенной картофель, а также посадочный материал, за исключением материалов, поступающих для государственного сортоиспытания и научно-исследовательских целей», - отметили в пресс-службе.

Министерство объясняет данный шаг неоднократными обращениями Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации.

Читайте такжеПотребительские цены в Беларуси за год выросли на 16,5%Исключение делается только для ограниченных питомников на территории Польши, Венгрии, Латвии и Германии, поскольку эти зоны признаны свободными от карантинных объектов в соответствии с международными стандартами и фитосанитарными мерами.

Ограничения Минсельхозпрода не распространяются на термически обработанный картофель и картофель, входящий в состав полуфабрикатов.