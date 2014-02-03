На Луганщине выявлен еще один случай заболевания африканской чумой свиней

В частном хозяйстве в селе Давыдо-Никольское Луганской области обнаружен случай заболевания животных африканской чумой свиней, сообщила Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины.

«В селе Давыдо-Никольское Краснодонского района в индивидуальном подсобном хозяйстве выявлено 5 трупов свиней. При осмотре помещений обнаружено еще 1 свиноматку, которая находилась в агонии», - сказано в сообщении ведомства.

Кроме них, в хозяйстве содержится еще 26 свиней. С целью недопущения вывоза животноводческой продукции из очага болезни организована работа совместных экипажей в составе сотрудников подразделений ветеринарной милиции и ГАИ.

Кроме того, устанавливаются карантинные ветеринарно-милицейские посты на дорогах при въезде и выезде на территорию Давыдо-Никольского сельского совета.

Читайте такжеУкраина и Россия обсудят проблему африканской чумы свинейКак сообщал УНИАН, 6 января вирус африканской чумы свиней был выявлен в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана. Запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской области ввели Россия и Беларусь.

До этого вспышка АЧС в Украине произошла в 2012 году в Запорожской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.