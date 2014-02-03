Украина завершила сезон сахароварения, сократив производство на 45,5%

В Украине завершился сезон сахароварения, по результатам которого страна произвела 1,2 млн тонн свекловичного сахара, что на 45,5% меньше, чем в предыдущем сезоне, сообщили УНИАН в профильной ассоциации «Укрцукор».

По данным ассоциации, на сегодняшний день прекратили работу все 38 сахарных заводов, которые переработали в этом сезоне 9,06 млн тонн свеклы.

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Как сообщал УНИАН, в 2012/2013 МГ производство сахара в Украине составило 2,2 млн тонн, тогда как внутренняя потребность оценивается в 1,86 млн тонн, что стало причиной существенного снижения цены сахара на внутреннем рынке.

В связи с этим, под урожай сахарной свеклы 2013 года Украина засеяла 306 тыс. га площадей против 448 тыс. га в 2012 году.

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