«Карлсберг Украина» сменила генерального директора

18:26, 03 февраля 2014
Агро
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«Карлсберг Украина» уволила генерального директора Петра Чернышова  

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Одна из крупнейших пивоваренных компаний Украины «Карлсберг Украина», входящая в состав международной группы Carlsberg Group, уволила генерального директора Петра Чернышова, назначив на его место Евгения Шевченко, сообщила пресс-служба компании.

Чернышов, который также занимал должность вице-президент Carlsberg Group по Восточной Европе, покинул компанию по собственному желанию.

Шевченко ранее занимал должность вице-президента по продажам компании «Балтика», а также в период с 2008 по 2012 год руководил «Карлсберг Узбекистан». Приступить к работе в должности генерального директора «Карлсберг Украина» Шевченко сможет после получения разрешения на работу.

Справка УНИАН. В состав группы Carlsberg в Украине входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове.

В Украине компания представляет бренды «Славутич», «Львивське», Tuborg, «Балтика», Carlsberg, Holsten, Corona, «Арсенал», «Хмильне», «Квас Тарас», Top Tea, Negra Modelo, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp, Warsteiner.

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