«Мироновский хлебопродукт» увеличил производство курятины на 17%

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в 2013 году произвел 472,8 тыс. тонн курятины, что на 17% больше, чем годом ранее, говорится в отчете компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно документу, продажа курятины третьим лицам за указанный период выросла на 19% - до 447 тыс. тонн. При этом цены реализации этой продукции в прошлом году снизились на 7% - до 15,99 грн/кг (без НДС).

Экспортные продажи холдингом курятины в 2013 году выросли почти вдвое по сравнению с 2012 годом – до 123 тыс. тонн, что составляет около 28% от общего объема продаж данной продукции компанией. При этом в МХП отметили, что в 2013 году холдинг расширил географию экспорта, открыв 20 новых рынков сбыта в Азии, на Ближнем Востоке и Африке. Вместе с тем, следуя стратегии диверсификации экспорта курятины, начиная со второго полугодия 2013 года МХП смог значительно снизить долю экспорта в страны Таможенного союза.

Что касается результатов четвертого квартала 2013 года, то благодаря росту производства на Винницкой птицефабрике МХП произвел 125,8 тыс. тонн курятины, что на 15% больше, чем в октябре-декабре 2012 года. При этом объем продаж этой продукции в четвертом квартале вырос на 21% - до 121,6 тыс. тонн, а цена реализации снизилась на 9% - до 15,43 грн/ кг (без НДС).

Снижение стоимости своей продукции, как в четвертом квартале, так и в годовом выражении, МХП объясняет ростом экспортных продаж.

Кроме того, в компании сообщили, что в прошлом году объем производства и реализации подсолнечного масла вырос на 23% по сравнению с 2012 годом – до 240,1 тыс. тонн. При этом в МХП отметили, что все подсолнечное масло было продано на внешних рынках по 1,03 тыс. долл./т, что на 7% дешевле, чем годом ранее. Реализация подсолнечного масла холдингом в четвертом квартале 2013 года выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 64,8 тыс. тонн, тогда как его стоимость упала на 24% - до 1,13 тыс. долл./т.

Тем не менее, несмотря на падение цены на курятину и подсолнечное масло, в МХП сообщили, что выручка компании от экспортных продаж этой продукции в прошлом году выросла на 40% по сравнению с 2012 годом.

Что касается производства колбасных изделий и других мясных продуктов холдингом, то по результатам 2013 года объем их производства сократился на 6% - до 33,2 тыс. тонн, что связано со стратегией компании по оптимизации продуктового портфеля. Вместе с тем, средняя цена на эти товары в прошлом году выросла на 6% за килограмм – до 23,53 грн/кг (без учета НДС). В четвертом квартале прошлого года объем производства колбасных изделий и других мясных продуктов в МХП сократился на 10% - до 7,7 тыс. тонн, а средняя цена реализации выросла на 7% - до 24,33 грн/кг (без учета НДС). Доля МХП на рынке продуктов мясопереработки по итогам 2013 года составила 10%.

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Как сообщал УНИАН, МХП в 2012 году увеличил продажи курятины до 375,3 тыс. тонн с 370,9 тыс. тонн в 2011 году. Экспорт курятины в 2012 году вырос по сравнению с 2011 годом на 65% - до 58,0 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.

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